Prefeitura vai anunciar aumento da tarifa de ônibus nesta sexta | A TARDE

A Prefeitura de Salvador convocou a imprensa para uma coletiva para a divulgação do valor do reajuste da tarifa do transporte público nesta sexta-feira, 10. O evento será às 16h, no Palácio Thomé de Souza.

A gestão municipal também vai anunciar medidas para o sistema, como o subsídio que será feito no setor, no valor de R$ 190 milhões, além da renovação da frota de ônibus.

Atualmente, a tarifa de ônibus na capital baiana é de R$ 4,90.