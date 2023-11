Prefeitura vai lançar programa com incentivo de R$ 15 mi para escolas | A TARDE

A Prefeitura de Salvador vai lançar na terça-feira, 21, o Programa Dinheiro Direto na Escola Soteropolitana (PDDES), que destinará recursos do orçamento para custeio de despesas e pequenos investimentos das mais de 400 escolas da rede de ensino.

A iniciativa será apresentada pelo prefeito Bruno Reis e pelo titular da Secretaria Municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, às 9h, no auditório do Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), no Costa Azul.

Para o PDDES, a Prefeitura vai liberar R$15 milhões por ano. As equipes gestoras e os conselhos escolares das unidades de educação do município passarão a contar com os recursos a partir de janeiro de 2024 para resolução de questões de emergenciais, aquisição de material de consumo, ações de manutenção da estrutura física, compra de material permanente, dentre outras demandas.

O intuito, segundo a prefeitura, é dar mais autonomia à gestão para melhoria do funcionamento das escolas.