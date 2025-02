“Preparem os projetos, porque vai ter mais PAC”, diz Rui a prefeitos

Rui participou de evento em Paramirim nesta sexta, ao lado de Lula e Jerônimo - Foto: Divulgação

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), mandou um recado nesta sexta-feira, 7, aos prefeitos baianos presentes no evento do programa “Água para Todos”, em Paramirim, sertão da Bahia. Responsável pelo Programa de Aceleração ao Crescimento (Novo PAC) no governo federal, ele garantiu aos gestores municipais que haverá espaço para a inscrição de novos projetos.

Rui lembrou que o governo federal receberá em Brasília, na próxima semana, entre os dias 11 e 13 de fevereiro, gestores municipais de todo o país, no Encontro Nacional de Novos Prefeitos. Lula deverá participar do primeiro dia de evento.

“Mais de 100 prefeitos estão aqui. Terça, quarta e quinta, o senhor faz um evento e vai na abertura terça para recepcionar os prefeitos. Preparem os projetos, porque vai ter mais PAC. PAC da água, PAC da escola, PAC da creche, PAC da saúde”, enumerou Rui.

“Preparem os projetos, passem sebo nas canelas, que o homem voltou, voltou com energia e com vontade de andar o Brasil”, complementou o ministro.

Demonstrando bom humor, Rui Costa ainda aproveitou para brincar com o governador da Bahia. No meio do discurso, ele gritou “Bora, Bahêa” e disse que pretende mudar o time de Jerônimo Rodrigues (PT), que é torcedor do Vitória.