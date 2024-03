Presidência de Nikolas em comissão na Câmara divide deputados baianos | A TARDE

Deputados federais de diferentes legendas se posicionaram a favor ou contra a escolha de Nikolas Ferreira (PL-MG) para presidir a Comissão de Educação da Câmara.

Indicado pelo seu partido, o PL, Nikolas foi confirmado como presidente da comissão com 22 votos a favor e 15 em branco. A líder da bancada baiana, Lídice da Mata (PSB-BA), lamentou a escolha.

“Uma grande derrota da Educação. É um parlamentar que busca ‘divertir’ seu público na rede social e não discutir as necessidades do país. É lamentável”, afirmou ao Portal A TARDE a deputada aliada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também da base do governo, Jorge Solla (PT-BA) lamentou o fato de que a comissão será presidida por um deputado que já se posicionou contra a educação pública e que, segundo ele, usa o cargo para fomentar fake news e discurso de ódio.

"Mas isso não nos abala. Nossa bancada continuará firme, na missão de defender os interesses do povo brasileiro. Tenho certeza que vamos seguir ajudando o governo Lula a implantar políticas públicas que melhorem a qualidade da educação e amplie o seu acesso", disse Solla ao Portal A TARDE.

Capitão Alden (PL-BA), por sua vez, usou suas redes sociais para mostrar contentamento pela vitória do correligionário.

"Agora sim o Brasil vai retomar aos trilhos. Vamos debater verdadeiramente a educação como ela deve ser, não como os esquerdistas e comunistas querem. Vai ter muita confusão na semana que vem, mas estaremos firmes e fortes", disse Alden.