Presidente da Bahia Pesca analisa primeiro ano de gestão | A TARDE

O presidente da Bahia Pesca, Daniel Benício dos Santos Victoria, fez um balanço, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, na manhã desta quinta-feira, 18, das principais ações realizadas pela instituição no seu primeiro ano como gestor, em 2023, e antecipou medidas que acontecerão ainda neste ano.

De acordo com ele, a empresa pública, que é vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia (SEAGRI) tem trabalhado em colaboração com entidades representativas do setor para melhorar o suporte aos pescadores e auxiliar no crescimento da produção.

“Esse primeiro ano de gestão foi um desafio, primeiramente, por tudo que existe na questão da pesca artesanal e aquicultura na Bahia, por todo potencial que a Bahia tem como o maior litoral do Brasil e também pela riqueza hídrica”, iniciou.

“Quando entramos procuramos fazer um planejamento estratégico e decorrem de todas as estratégias a partir disso, o que norteou, conseguimos desenvolver 13 projetos. Criamos o primeiro principal, que é o Bahia Pesca com Você, que discorre de 13 subprojetos, por que como a Bahia é muito rica em diversos biomas e em tudo, a gente começou a desenvolver em diversas áreas.”

Daniel ressaltou que logo quando chegou na Bahia Pesca fez questão de primeiro se aproximar dos pescadores e piscicultores para “conseguir dar um panorama e entregar para a Bahia o que eles merecem”.

O gestor resumiu o primeiro ano como o período de reajuste e organização, mesmo com muitas parcerias e projetos em curso e em 2024 colocará as medidas em prática. “Escutamos lideranças de associações e colônias para entender quais são as suas necessidades. A gente tem que fazer política pública dessa forma, entender o que eles querem, não vamos impor, então foi feito esse levantamento de todas as necessidades, reestruturações das associações para podermos enfim dar um diagnóstico para esse segundo ano vim com ação.”

Ainda para 2024, Daniel adiantou que um dos principais focos da Bahia Pesca será a ampliação da produção de ostras no recôncavo.“Já trabalhamos com isso, mas queremos aumentar.”

Além disso, o gestor também citou a prática de carcinicultura, o cultivo de camarão, que deve ser fomentada ainda mais no estado para diminuir a exportação, preservar os mangues locais e viabilizar o alimento nas escolas.

