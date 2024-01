Presidente da Câmara devolve quase R$ 16 milhões à Prefeitura | A TARDE

O vereador Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Salvador, entregou ao prefeito Bruno Reis nesta sexta-feira, 29, um cheque simbólico no valor de R$ 15.936.219,03.

Esta é a maior devolução da CMS à Prefeitura na história da cidade e representa uma economia referente a uma parte do duodécimo, o repasse das prefeituras aos legislativos municipais.

Bruno Reis afirmou que recebeu a notícia com entusiasmo e elogiou a gestão de Muniz. O prefeito anunciou planos de investir o montante devolvido em equipamentos para educação e saúde, visando o benefício da população.

"No último dia útil do ano tenho a honra de receber a visita do meu amigo Carlos Muniz, com uma excelente notícia. A devolução de quase 16 milhões de reais aos cofres da Prefeitura. Isso demonstra capacidade administrativa e eficiência. Vamos investir em equipamentos de educação e saúde para a população", disse Bruno Reis.

O gestor elogiou ainda a produtividade da Câmara em 2023 e mencionou a aprovação de projetos importantes e eventos como a Câmara Itinerante e audiências públicas.

Carlos Muniz, por sua vez, também celebrou a devolução, ressaltando que resultará em mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura para a cidade de Salvador. Ele reiterou o compromisso contínuo de cuidar e lutar pelo bem-estar da população local.

"Isso significará mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Cuidar e lutar pela população de Salvador é e sempre será um compromisso nosso. E essa ação de hoje beneficia o povo da nossa cidade", disse.