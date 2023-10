Presidente da CMS convoca reunião de líderes para próxima segunda | A TARDE

Os líderes partidários vão se reunir na próxima segunda-feira, 9, a partir das 11h, para definir a pauta de votação deste mês de outubro na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Em conversa com a imprensa, o presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), também informou que durante o encontro será discutido a deliberação do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para 2024, encaminhada pelo Executivo, na última sexta, 29.

"Estou marcando a reunião de líderes para segunda-feira para justamente todas as bancadas tomarem conhecimento do que está na Casa para que eles venham tomar a decisão em conjunto e a decisão da maioria irá ao plenário", disse o chefe do Legislativo, nesta segunda, 2, após anunciar a convocação dos líderes.

Além do PLOA, também serão discutidos outros cincos projetos encaminhados pelo Executivo municipal à Casa. Dentre as propostas encaminhadas está o PLE nº 252/2023 dispõe sobre a destinação dos recursos dos orçamentos do Município do exercício de 2023 às entidades de direito privado, sem fins lucrativos.

Durante a abertura da sessão ordinária desta segunda, o vereador Leandro Guerrilha (PP) fez a leitura do LOA para os presentes no Plenário Cosme de Farias.