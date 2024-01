Presidente da UPB comemora publicação da lei que desonera folha | A TARDE

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho (PSD), que também é prefeito de Belo Campo, comemorou a publicação da lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Além disso, a nova legislação também inclui a redução da alíquota patronal do INSS paga pelas prefeituras de 22,5% para 8%.

Para Quinho, a sanção da lei representa uma “conquista histórica” aos prefeitos, em vista da crise que as cidades enfrentaram com a queda de arrecadação nos últimos meses.

“É uma conquista histórica que vai devolver aos municípios a capacidade de investir em saúde, educação e infraestrutura com recursos próprios, o que a alíquota atual não permitia porque estava comprometendo o orçamento dos municípios, sobretudo dos menores”, comentou o presidente da UPB.

De acordo com o presidente da UPB, a lei também trata sobre a segurança jurídica aos prefeitos que podem ter contas rejeitadas por conta do índice gasto com folha de pessoal.

“Precisamos de profissionais para executar as políticas públicas com qualidade e não é justo que os prefeitos paguem com seu CPF o peso que a folha com alíquota cheia tem tido nas contas das prefeituras”, lembrou Quinho.

Com a nova lei, a economia dos municípios baianos deve ser aproximadamente de R$ 1,1 bilhão a mais.