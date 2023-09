Presidente da UPB sobre apoio do governo federal: "Quem mais arrecada"

O prefeito da cidade de Belo Campo e atual presidente da União dos Munícipios da Bahia (UPB), Quinho (PSD), marcou presença no lançamento do XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que aconteceu nesta segunda-feira,12, na sede do Sebrae, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

Quinho conversou com o Portal A TARDE e ressaltou a importância da parceria do Sebrae com a UPB e consequentemente com os municípios baianos. "É de fundamental importância pro desenvolvimento seja na área pública ou privada. O Sebrae já é parceiro da UPB e vem desenvolvendo diversas ações que, sem dúvida nenhuma, muda a vida das pessoas. É muito bom os prefeitos e prefeitas buscarem, além de desenvolvimento sustentável, galgar êxito nas premiações", disse.

O gestor ressaltou a importância da criação de novas empresas para o desenvolvimento dos municípios baianos. "Quando se cria um novo CNPJ, cria-se também perspectiva de desenvolvimento. O que nós queremos agora é articular o máximo possível o SEBRAE para que seja um desenvolvimento sustentável e duradouro.

Quinho também destacou o apoio do governo federal para o desenvolvimento econômico dos municípios. Segundo ele, o ente mais forte tem um papel relevante neste processo. "Quem mais arrecada, pra você ter ideia, o bolo tributário fica aproximadamente sessenta e quatro por cento pelo Governo Federal, além disso é o ente federativo que detém maior proximidade do cidadão, haja vista que o cidadão nasce, se desenvolve, cresce e morre no município. Esse apoio é uma forma de o cidadão continuar no município que ele nasceu", pontuou.