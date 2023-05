Presidente do PP-BA, Mário Negromonte Jr. revela voto em Lula

O deputado federal Mário Negromonte Júnior, novo presidente do PP na Bahia, revelou ter votado e apoiado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial do ano passado. Na ocasião, o seu partido declarou apoio oficialmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa ao Palácio do Planalto.

"Eu fui o único deputado federal do PP do brasil que votei em Lula, por toda relação de meu pai [Mário Negromonte], minha trajetória toda foi com o PP, trabalhei na gestão de Wagner antes de ser deputado, gosto muito de Rui e estou ajudando lá em Brasília para que o partido venha a ajudar na sustentação política dos votos e dos projetos mais importantes relacionados às questões sociais e econômicas", declarou, em entrevista a Mário Kertész, na Rádio Metropole, nesta segunda-feira, 29.

"Eu nunca falei mal de Rui [Costa, ex-governador e ministro da Casa Civil], de [senador Jaques] Wagner. E não teve uma vez que um prefeito meu foi, depois do que aconteceu na eleição, e eles disseram: 'não fique com Mário'. Não houve perseguição de Rui, de Wagner e Jerônimo comigo. Isso eu guardo no meu coração", declarou.

Mário Negromonte Jr. foi oficializado novo presidente do Progressistas na Bahia em convenção partidária na última sexta-feira, 26. Ele substitui o ex-vice governador João Leão, que deixou a base petista após divergência com o ex-governador Rui Costa.