Presidente do PV defende vereador aliado de Bruno Reis: “cria nossa” | A TARDE

O presidente estadual do PV, Ivanilson Gomes, falou sobre o horizonte do seu partido para 2024 em entrevista ao programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9), na manhã desta sexta-feira, 22.



Além de contextualizar a relação com o governo de Jerônimo Rodrigues (PT), Ivanilson elogiou o vereador de Salvador André Fraga (PV), que é aliado do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“Temos André como cria nossa e a gente não abre mão. As pessoas precisam entender que a federação foi criada depois da última eleição municipal. Fizemos uma aliança programática com Bruno em 2020”, justificou.

Ivanilson também destacou o fato de que o vereador chegou ao PV com 18 anos. “Estaremos ao lado dele para que ele se reeleja, até porque faz um mandato destacado e todo mundo gosta dele”, continua.

O PV compõe uma federação com PT e PCdoB desde o ano passado. No entanto, Ivanilson diz querer mais debates com os partidos aliados. “Nossa lógica não é só colocar pessoas no governo. Queremos, mas queremos também ser chamados para conversar”, conta.

“Não queremos discutir apenas política no conselho político. Queremos discutir também a gestão”, pontuou.