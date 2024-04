Presidente nacional do MDB receberá honraria máxima da Alba | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) oficializou nesta quarta-feira, 10, a aprovação da Comenda 2 de Julho, principal honraria oferecida pela Casa, ao deputado federal Baleia Rossi (SP), presidente nacional do MDB.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Matheus Ferreira (MDB) em 2023 e aprovada no último dia 16 de agosto, mas só foi confirmada pelo presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), no Diário Oficial do legislativo baiano desta quinta, 11.

A cerimônia que entregará a Comenda 2 de Julho a Baleia Rossi ainda não tem data marcada, mas deve ser agendada em breve pela Mesa Diretora da Alba.

“A Comenda será entregue em Sessão Especial da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, convocada para este fim por seu Presidente, em data e hora a serem estabelecidas em comum acordo com a Mesa Diretora desta Casa”, diz a resolução.