Procuradoria Regional Eleitoral emite parecer para cassação de Moro | A TARDE

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emitiu, na quinta-feira, 14, um parecer favorável à cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil) e à inelegibilidade do parlamentar. Para o órgão, o ex-juiz realizou a prática de abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022.

Além de abuso de poder econômico, Moro e sua chapa foram acusados em Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação social.

Apesar das indicações, no documento, os procuradores Marcelo Godoy e Eloisa Helena Machado descartaram as acusações de uso indevido de comunicação social e de caixa dois. Porém, os procuradores entenderam que houve abuso de poder econômico devido ao gasto de pelo menos R$ 2 milhões durante a pré-campanha. Godoy e Machado também analisaram o fato de que a pré-campanha de Moro, em um primeiro momento, estava voltada para a corrida presidencial.

Moro prestou depoimento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no dia 7 de dezembro e criticou as duas ações da qual é alvo.