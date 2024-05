Projeto de Teleférico do Subúrbio deve ser concluído em maio | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou que o projeto do Teleférico do Subúrbio, que fará a ligação entre a região do Parque São Bartolomeu ao bairro de Pirajá, deve ser concluído no mês de maio. O próximo passo é o lançamento da licitação para a cosntrução do modal.

“Já assinamos o contrato com o CARF, o projeto executivo está em fase final de conclusão, a expectativa é que ele seja concluído agora no mês de maio, e aí à medida que o financiamento for autorizado, a gente realiza a licitação para a execução desta grande obra", disse o prefeito.

Bruno havia confirmado a intenção de tocar o projeto em fevereiro e reiterado neste mês que os estudos estavam em andamento. Nesta quinta-feira, 25, durante visita do ministro das Cidades, Jader Filho, na entrega do trecho 2 do novo BRT de Salvador, o prefeito revelou que cobrou ao ministro a participação do governo federal na obra.

“É uma obra importantíssima de mobilidade, ela vai ligar a Suburbana, no bairro de Plataforma, passando pelo Alto da Terezinha, Rio Sena, até Campinas de Pirajá e Pirajá, na estação de metrô de Campinas. De lá as pessoas podem, no metrô, se deslocar para os quatro cantos da cidade. A expectativa é que esse modal possa transportar mais de 60 mil pessoas por hora. É uma das obras que o ministro disse que está lá cadastrado [no PAC] e nós vamos pedir. Eu solicitei uma audiência a ele", completou Bruno.