Projeto do governo já ajudou mais de 21 mil famílias de agricultores

Mais de 200 mil sacos de alimentos já foram entregues - Foto: Geraldo Carvalho | Divulgação

O Governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (28), que através de um projeto que busca prestar apoio na alimentação de animais em mais de 190 municípios, mais de 21 mil famílias foram beneficiadas, fazendo com que criadores dos mais diversos animais pudessem continuar com a produção de ovos, leite e carne.

Foram distribuídos mais de 200 mil sacos de milho, de 60kg. Durante esta semana, novas entregas foram realizadas na cidade de Vitória da Conquista, distribuindo um total de 1.885 sacos de grãos para os animais.

"O milho foi uma bênção para nossas comunidades. Os agricultores ficaram imensamente gratos, pois isso garantiu a alimentação de seus animais em um momento crítico. Esta ação trouxe alívio e esperança para muitos de nós que estávamos enfrentando grandes dificuldades", disse Manoel Pereira, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista.