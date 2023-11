Projetos travados na Alba podem ser votados na quarta-feira | A TARDE

Os projetos de lei que determinam a autorização do empréstimo de R$ 1,6 bilhões junto ao Banco do Brasil ao Executivo estadual e a gratificação dos policiais militares e civis podem ser votados na quarta-feira, 22, segundo informou o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) à imprensa. As pautas estão travadas na Casa Legislativa, e teve pedido de vista apresentado pelo líder da bancada de oposição, Alan Sanches (União Brasil).

Além dos temas que são prioritários para o governo Jerônimo Rodrigues (PT), os deputados também devem escolher amanhã, os melhores jornalistas que cobrem o dia a dia da Casa nas categorias Rádio, Jornal Impresso, Site e TV.

“A gente tem a condição de votar o projeto amanhã da gratificação dos policiais e o empréstimo que está aqui na Casa é o que a gente espera para amanhã. A votação [que aconteceria] hoje também dos veículos de comunicação, sites, TV, jornalistas, que foi adiado para amanhã, porque hoje a casa não estava completa”, disse Menezes, nesta terça-feira, 21.