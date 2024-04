PSB discute estratégias para lançamento de candidaturas na CMS | A TARDE

Após a filiação do cantor Igor Kannário, a Executiva municipal do PSB se reúne nesta quarta-feira, 10, para debater sobre a chegada de novos militantes à sigla.

“Hoje, nós temos uma reunião da Executiva municipal que vai tratar, inclusive, das filiações em conjunto e vamos avaliar as pessoas que entraram. Há uma discussão dentro do partido em relação ao fechamento da janela partidária para avaliar, de modo geral, as filiações que foram feitas”, contou o vereador Sílvio Humberto ao portal A TARDE.

O encontro dos socialistas, às 18h, visa traçar estratégias para o lançamento da candidatura de parlamentares com mandato, assim como os novos nomes que adentraram à sigla. A reunião acontece na sede do partido, localizado no bairro do Rio Vermelho.

Segundo o parlamentar, a filiação à legenda não garante que o nome disputará o pleito em outubro.

“A discussão é sobre todas as filiações, não só a dele [de Kannário]. Daí, garantir a nominata de quem, de fato, vai sair candidato, tem uma distância. Isso é do processo e já fizemos isso antes. Este ano, ficou menor porque são apenas 44 [candidatos]”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de ranhura do PSB com a filiação de Kannário, o parlamentar considerou a migração como “pragmatismo” e defendeu o amplo diálogo sobre o assunto.

“O pragmatismo tem limites. O pragmatismo sem limites, ele termina ferindo a política. Então, nós temos um partido que tem lutas ideológicas, questões importantes, que nós consideramos, que são princípios básicos, e é isso que nós temos que discutir”, afirmou.

“Não dá para alguém dizer ‘está aqui pronto, acabou’. É um período que antecede as eleições e eu acredito em construção coletiva, é por isso que estou no partido”, concluiu.

O cantor Igor Kannário é conhecido por suas falas polêmicas. Com vistas para o seu retorno à Casa Legislativa, a qual esteve entre os anos de 2017 a 2020, o artista rompeu com o União Brasil e migrou para a base socialista, com filiação confirmada no último domingo, 7, um dia após o fechamento da janela partidária.