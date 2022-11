PSB “está à disposição para ajudar”, diz Lídice sobre secretariado

A presidente estadual do PSB, deputada federal Lídice da Mata, contou ao PORTAL A TARDE que vê com muito otimismo o posicionamento do governador eleito, Jerônimo Rodrigues (PT), tem tido nas reuniões para pensar a formação do que será iniciado em 2023. Lídice disse que o petista tem assumido um compromisso com o legado do governador Rui Costa (PT) e do senador Jaques Wagner (PT), ao qual dará continuidade, mas com a vontade de seguir em frente.

“Nas reuniões que tivemos, temos visto ele muito focado em fazer um bom governo, dando continuidade aos legados de Rui e Wagner, mas olhando para a frente para que a Bahia siga num processo de crescimento. O PSB está acompanhando todo o processo de transição e está à disposição para ajudar o novo governador”, apontou a parlamentar.

No que se refere a forma como o PSB irá compor a gestão de Jerônimo, quais ou quantas a sigla deverá ocupar no Executivo baiano a partir do próximo ano, a deputada e dirigente da legenda apontou que ainda não houve conversa nesse sentido.

“Ainda não discutimos isso. Estamos vendo como ajudaremos o governador e também o presidente Lula. Por enquanto, estamos discutindo programas de governo e as articulações que faremos para garantir recursos para a administração de Jerônimo”, comentou Lídice. Ainda segundo ela, na reunião do domingo, 6, com Jerônimo, Geraldo Junior (MDB) e dirigentes dos partidos que apoiaram a candidatura petista ao Palácio de Ondina, o governador eleito “apresentou as demandas que terá para os partidos e as legendas apontaram como podem ajudá-lo em seu governo”.

A parlamentar também falou sobre as especulações de que Rui e Wagner estejam escalados para o alto escalão do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir de 2023, e destacou a importância da bancada federal na viabilidade de recursos para o estado.

“Claro que é importante que a Bahia tenha espaços no governo [Lula], mas também é importante que possamos viabilizar recursos para o estado e essa será a grande missão dos parlamentares da base de Lula e Jerônimo. No governo de Wagner e no início de Rui a parceria Bahia/Brasil foi muito importante e o nosso objetivo é retomar isso, pois temos muitas demandas na Educação, Segurança, Saúde, Infraestrutura, Cultura, Turismo, Agricultura, dentre outras áreas”.