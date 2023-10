PSD faz encontro para debater mobilidade urbana em Salvador | A TARDE

O diretório do PSD de Salvador fez uma seminário denominado Debatendo Salvador, nesta segunda-feira,2. O foco do encontro foi a mobilidade urbana na capital baiana. O encontro, promovido pelo presidente municipal, Edvaldo Brito, contou com as participações do líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antonio Brito, do presidente da Comissão de Transportes de Salvador, vereador Tiago Ferreira (PT), do vereador Hélio Ferreira (PCdoB); da superintendente estadual de Mobilidade, Grace Gomes; pré-candidatos e filiados.

O encontro também ficou marcado pela inauguração do Auditório Professor Edvaldo Brito, localizado no bairro do Rio Vermelho. Além de temas como educação, tributação e mobilidade, o PSD vai discutir a saúde e a assistência social.