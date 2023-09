PSOL Bahia realiza congresso para eleger nova diretoria estadual

O PSOL Bahia vai realizar no próximo domingo,17, o 8° Congresso Estadual onde serão eleita a nova diretoria Executiva Estadual que comandará a legenda nos próximos três anos. O evento vai acontecer no Real Classic Bahia Hotel, das 8h30 às 16h, no bairro da Pituba, em Salvador. O partido promoveu seis plenárias municipais em Salvador e 149 plenárias na região metropolitana e no interior do estado.

As delegações resultantes das plenárias irão votar no Congresso Estadual para definir a presidência estadual e o "campo político" que vai comandar a sigla no próximo triênio. Lideranças do movimento negro, LGBTQIAPN +, movimentos de mulheres, ambientalistas, movimentos por moradia popular, sindicalistas, funcionários públicos, comunidades de terreiros de candomblé, quilombolas, indígenas, dentre outros movimentos sociais do Estado que compõem a militância do partido, marcarão presença no 8° Congresso Estadual do Partido Socialismo e Liberdade.