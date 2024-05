PSOL realiza 2º Encontro Nacional de Negritude neste final de semana | A TARDE

Nos dias 26, 27 e 28 de abril, Salvador sediará o II Encontro Nacional de Negritude do Psol (Partido Socialismo e Liberdade), com expectativa de receber em torno de 400 ativistas, lideranças e simpatizantes para discutir questões pertinentes à comunidade negra e suas demandas.

Com o tema “Unir a Luta Antirracista à Construção do Socialismo”, o evento receberá quadros nacionais de destaque do partido como as deputadas federais Erika Hilton, Talíria Petrone e o deputado Pastor Henrique Vieira.

Durante os três dias de atividades, está prevista uma programação diversificada, que incluirá mesas de debates e grupos de trabalho em uma metodologia que fortaleça a construção de sínteses e o sentido comum da luta antirracista articulada ao enfrentamento do capitalismo e à construção do socialismo no Brasil.

Temas como racismo estrutural, cenário internacional, políticas de inclusão, representatividade negra na política, cultura afro-brasileira e resistência orientam as atividades da programação.

“Trazer esse encontro para Salvador é fundamental para fortalecer as candidaturas negras do Psol, principalmente para o legislativo, diante da importância da intervenção de lideranças negras do Psol no cenário nacional. Portanto, é um momento de organização, mas também de muita elaboração política, que irá se desdobrar nossas plataformas na disputa por um projeto de cidade que tenha a população negra como prioridade”, afirma Tâmara Azevedo, pré-candidata a vereadora pelo Psol Salvador.

A abertura do encontro, no dia 26, será na Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, entidade pioneira no movimento negro brasileiro, que este ano completou 50 anos.

O congresso pretende relembrar o enfrentamento que Ilê Aiyê fez à ditadura militar colocando o povo negro na rua, exaltando a cultura africana, denunciando o colonialismo e o Apartheid na África. O evento pretende afirmar a cultura negra como vetor de resistência à violência policial, à pobreza e miséria, ao desemprego e às mazelas sociais que ainda atingem a população negra brasileira.

No sábado e domingo, as atividades do Encontro acontecerão no Centro de Convenções do Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara. O acesso ao evento é restrito à delegados, convidados e convidadas, representantes de entidades negras, movimentos sociais e organizações políticas.

O evento irá celebrar a memória de lideranças negras que contribuíram para a luta racial no Brasil, como Marielle Franco, Mestre Moa do Katendê, Lula Rocha, Lélia Gonzalez, entre outros nomes que serão homenageados em uma exposição inédita da artista Cris Vector.