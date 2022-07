PT Bahia lançará candidatura de Jerônimo Rodrigues neste sábado

O Partido dos Trabalhadores (PT) Bahia lança oficialmente a candidatura de Jerônimo Rodrigues ao governo do estado, no próximo sábado, 30. A convenção será realizada no Parque de Exposições, a partir das 9h, em Salvador.

A convenção oficializará também as candidaturas de Otto Alencar (PSD) ao Senado e do presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), como de vice-governador.

Aberto ao público em geral, o evento contará com a presença dos senadores Jaques Wagner (PT) e Ângelo Coronel (PSD), além de prefeitos, parlamentares, lideranças e militantes dos 417 municípios baianos.

Serviço

O quê: Convenção Lula Presidente, Jerônimo Governador, Otto Senador.

Onde: Parque de Exposições de Salvador.

Quando: 30 de julho às 9 horas.