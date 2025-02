PT Bahia realiza 2º Encontro Territorial no Médio Rio de Contas

Os debates abordam o cenário político estadual e nacional - Foto: Divulgação

Dando continuidade à série de Encontros Territoriais que ocorrerão em todos os Territórios de Identidade da Bahia até maio, o Partido dos Trabalhadores realizou, neste sábado (08), a segunda edição do evento, em Ubatã, no Médio Rio de Contas. O encontro, realizado no Colégio Estadual do município, reuniu um grande público, incluindo dirigentes partidários, vereadores, lideranças políticas e representantes de diversas cidades da região.

Após a abertura do ciclo de encontros no Litoral Sul, na sexta-feira (07), o presidente estadual do PT, Éden Valadares, destacou o entusiasmo e o comprometimento da militância. "Percebemos o interesse e a disposição das direções municipais, das lideranças locais e da base partidária em planejar e fortalecer o PT. Em Ubatã, tivemos um debate muito rico e produtivo, ouvindo os companheiros sobre os desafios da região e aprendendo com suas experiências", afirmou.

Éden também ressaltou o engajamento de prefeitos, vereadores e dirigentes municipais para fortalecer o projeto político do partido. "O que vimos hoje em Ubatã é fundamental não só para o PT Bahia, mas para o PT nacional. O compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento econômico e ambiental, defendidos pelo presidente Lula e pelo governador Jerônimo, é essencial. Seguiremos unidos para garantir a reeleição de ambos e continuar construindo uma Bahia e um Brasil melhores".

Os Encontros Territoriais têm como foco a organização interna do partido, a formação política de vereadores, o aprimoramento da comunicação e a preparação para as eleições. Além disso, os debates abordam o cenário político estadual e nacional, analisando as eleições municipais e os desafios de 2025 e 2026, com o objetivo de consolidar o projeto político do PT e garantir novas vitórias eleitorais.