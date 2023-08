PT Bahia sacramenta nome de Robinson como pré-candidato em Salvador

A presença em Salvador da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, sacramentou a indicação do diretório municipal da sigla em lançar o nome do deputado estadual Robinson Almeida como pré-candidato à Prefeitura da capital baiana para as eleições de 2024.

Na noite de sexta-feira, 25, a legenda se reuniu em um hotel localizado no bairro da Barra, na capital baiana, para validar em conjunto a indicação municipal. Estiveram presentes no encontro dirigentes estaduais e municipais, bem como o deputado federal Zé Neto, a deputada estadual, Neusa Cadore, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho e os vereadores Tiago Ferreira, Arnando Lessa, Marta Rodrigues e Suíca.

No encontro, Robinson Almeida falou sobre o orgulho de ter sido escolhido para representar o PT na eleição para prefeito. “Fui me convencendo de que se um de nós não se habilitasse para dizer que essa é uma tarefa coletiva talvez a gente não tivesse esse momento agora de apresentar uma candidatura própria, e eu aceitei o desafio e com muito orgulho e alegria porque para mim não muda nada na minha forma de agir politicamente”, afirmou Robinson.

Conforme apurado pelo Portal A TARDE, o nome do parlamentar ganhou força nos bastidores da política baiana. Conforme apurado, a indicação de Robinson teve influência direita do governador Jerônimo Rodrigues (PT), sendo o deputado estadual a possível escolha do conselho político para enfrentar o pretenso candidato à reeleição, o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Durante a reunião partidária, a presidente nacional do PT parabenizou a sigla pela iniciativa. “É importante a gente ter essa unidade na Federação, a unidade dos partidos do nosso campo democrático, progressista, popular porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Então a gente tem que ter sandália da humildade para conversar e construir. Tenho certeza que o partido aqui está preparado para isso. Está na hora do PT, desse campo nosso governar Salvador. A gente já mostra para a Bahia como se governa com os nossos programas, com os nossos projetos. Então fico muito feliz de estar aqui nesse momento em que o PT de Salvador e o PT baiano lançam essa pré-candidatura para a gente construir”, ressaltou Gleisi.

Já o presidente do PT Bahia, Éden Valadares destacou a importância de um projeto alternativo e que priorize as pessoas. “Nós estamos em uma cidade que está cansada de obra de fachada cansada de meio fio. Salvador não cuida nem dos seus nem dos que o visitam. Temos que colocar o que o Lula faz que é cuidar de gente na centralidade em Salvador, colocar o que Jerônimo, o que Rui, o que Wagner fizeram: colocar gente em primeiro plano".

A presidente do PT Salvador, Cema Mosil, reforçou a importância do encontro, sobretudo com a representação na mesa de Gleisi Hoffmann. “Ela veio aqui para saber um pouco como estamos pensando para sentir um pouco do nosso termômetro, da temperatura que está já cidade de Salvador em relação ao PT. Por consenso e unanimidade nós definimos a importância da candidatura própria para Salvador”, afirmou Cema.