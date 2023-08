Robinson ganha força como possível escolha de Jerônimo para 2024

Uma reviravolta pode estar se desenhando nas articulações do governo do estado para a escolha do candidato de Jerônimo Rodrigues (PT) para as eleições municipais de 2024 em Salvador. Antes tidos como favoritos, José Trindade (PSB), presidente da Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia), e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) perderam força, na mesma medida em que o nome do deputado estadual Robinson Almeida (PT) ganhou corpo.

Robinson foi indicado pelo PT de Salvador na noite desta quinta-feira, 24, como a opção petista para a candidatura do grupo governista no próximo pleito municipal. De acordo com apuração do portal A TARDE, a escolha pelo deputado estadual teve influência direta do governador do estado.

Anteriormente vista apenas como protocolar, e até como uma espécie de “forçação de barra” dos vereadores petistas em Salvador para garantir o voto de legenda, a pré-candidatura de Robinson aparece agora com considerável favoritismo nos bastidores da base aliada de Jerônimo.

“Foi Jerônimo quem escolheu Robinson”, disse um quadro do PT-BA, muito próximo ao governador do estado, sob condição de anonimato.

Antes da atuação de Jerônimo, a pré-candidatura de Robinson foi encampada por vereadores petistas de Salvador. Liderados por Tiago Ferreira (PT), os parlamentares municipais incentivaram o deputado estadual a colocar seu nome, preocupados com a diminuição da bancada do PT na Câmara local.

Enquanto isso, Jerônimo também incentivou seus aliados, dos mais diversos partidos, a lançarem seus nomes. Além de Zé Trindade e Geraldo Júnior, também apareceram como pré-candidatos os deputados federais Antonio Brito (PSD) e Lídice da Mata (PSB), a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) e o vereador Sílvio Humberto (PSB).

Publicamente, o governador não sinaliza a preferência por nenhum de seus aliados e garante que escolherá o candidato à prefeitura de Salvador até o fim de setembro de 2023. Mas o entorno de Jerônimo já admite que ele tem em Robinson o seu preferido, o que teria fundamento na proximidade ideológica entre os dois.

Jerônimo e Robinson integram a mesma tendência interna do PT: a chamada Democracia Socialista (DS). Dentro desses subgrupos, os petistas costumam se formar politicamente e criar alianças duradouras. O próprio governador começou a ocupar cargos públicos por indicação do hoje secretário estadual Afonso Florence (PT), chefe da Casa Civil e integrante da DS.

A escolha por Robinson já tem o “ok” do senador Jaques Wagner (PT), outra grande liderança petista do estado. Com a preferência de Jerônimo cada vez mais clara, os outros pré-candidatos diminuíram a intensidade de suas ações nas últimas semanas. Geraldo Júnior está mais discreto e José Trindade ficou ausente de eventos recentes do governo estadual, alegando motivos de saúde.

REFORÇO NACIONAL

Nesta sexta-feira, 25, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), desembarcou em Salvador e foi recebida pelo presidente estadual Éden Valadares. Ambos participarão, entre o fim da tarde e o início da noite, do Encontro Territorial do PT-BA na capital baiana.

Conforme apuração do portal A TARDE, a expectativa interna na legenda é que Gleisi reforce a necessidade do PT ter candidatura própria em Salvador, dando ainda mais força à indicação de Robinson.

A avaliação é que, como o PT já abriu mão de candidaturas próprias nas duas maiores cidades do país — apoiará Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo e Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro —, a legenda não pode abrir mão de ter nomes petistas nas disputas de Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre, sob pena de enfraquecer demais suas bases municipais.

Mesmo assim, o ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda não desistiu de emplacar o nome de Trindade como o candidato governista à prefeitura de Salvador. A tendência é que o presidente da Conder, nos próximos dias, volte a investir na possibilidade, tentando demover Jerônimo de sua preferência.

Além da aliança entre Rui e Trindade, a pré-candidatura de Robinson ainda tem outro desafio: convencer a federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, e os demais partidos que compõem a base aliada de Jerônimo de que essa é uma candidatura natural. O governador quer um nome único em seu grupo e consenso ainda precisa ser construído.