PT Bahia 'se prepara' para eleições 2024 mirando 'unidade política' | A TARDE

A direção do Partido dos Trabalhadores da Bahia se reuniu novamente na terça-feira, 10, para fazer balanço dos encontros territoriais, promovidos de abril a agosto pela sigla nos municípios. A ideia do partido é se organizar e preparar a legenda para as eleições municipais de 2024.

Os membros do partido avaliaram que os encontros nas cidades baianas realizados até agora "mostraram muita unidade e pouca disputa política" entre os postulantes a presidentes dos Diretórios Municipais. Dos 99 Processos Extraordinários de Eleições Diretas (PEDEXs), há apenas 19 disputas, segundo o partido, o que mostra um "quadro de unidade partidária".

"Essas rodadas dos Encontros Territoriais e das mais de 200 plenárias em diversos municípios baianos mostraram o quanto o PT está cada vez mais unido, fortalecido e muito empenhado em se planejar para chegar mais preparado nas eleições municipais do próximo ano. Vamos continuar trabalhando juntos para termos um partido cada vez mais unificado que nos possibilite ter candidaturas competitivas e propositivas e, assim, junto ao governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula continuar transformando a vida dos baianos e das baianas. Estamos muito confiantes em obter um resultado bastante positivo nas urnas", destacou o presidente do PT, Éden Valadares.

De acordo com o partido, até 29 de outubro, as plenárias serão promovidas em mais de 350 municípios.



Pré-candidaturas

Durante as atividades, o PT já identificou 185 pré-candidaturas na Bahia, mas os nomes colocados à disposição serão apresentados para diálogo com a Federação PT, PCdoB e PV e aos partidos aliados, já que as demais legendas também possuem postulantes às prefeituras.



"Somos o grupo liderado pelo governador Jerônimo e pelo presidente Lula e prezamos pela união, pelo diálogo e consenso. Nosso objetivo é que todos os partidos do nosso campo se fortaleçam conjuntamente", concluiu Éden.