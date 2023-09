PT denuncia deputado ao MPF por supostos crimes em diligência na Bahia

O Partido dos Trabalhadores (PT) representou o deputado estadual Diego Castro, do PL, ao Ministério Público Federal (MPF) devido a supostos crimes em diligência da CPI do MST na Bahia. A ação foi movida em conjunto com outros partidos, como PCdoB, PSB e PSOL.

Além de Diego Castro, o relator e o presidente da CPI, respectivamente, os deputados Ricardo Salles (PL-SP) e o Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), assim como outros membros, estão sendo acusados de cometer abuso de autoridade, constrangimento ilegal, violação de domicílio e advocacia administrativa durante uma diligência realizada pela comissão na Bahia nos dias 24 e 25 de agosto.



Na ação, na qual o Portal A TARDE teve acesso, os parlamentares detalharam diversos incidentes que, segundo eles, comprovam as acusações. Os deputados petistas João Daniel (PT-SE) e Marcon (PT-RS) acompanharam as diligências.

Nas redes sociais, Diego Castro se defendeu e descreveu a denúncia como "perseguição". Além dele, o deputado federal baiano Capitão Alden, também do PL, foi mencionado na lista.

"Assinaram a denúncia figuras carimbadas como Gleisi Hoffmann, Valmir Assunção, Sâmia Bonfim, Talíria Petrone, assim como outros 10 parlamentares da base da esquerda. Eles nos acusam de, entre outras mentiras, abuso de autoridade, constrangimento ilegal, violação de domicílio e advocacia administrativa durante uma diligência do colegiado na Bahia, ocorrida nos dias 24 e 25 de agosto, conforme matéria do próprio site do PT", disse Diego.

"Saibam que não iremos nos acovardar e combateremos as mentiras com a verdade. O povo da Bahia me elegeu para isso, e assim o farei", concluiu o parlamentar bolsonarista da Bahia.