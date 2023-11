PT faz novas filiações de prefeitos baianos nesta terça-feira | A TARDE

Em reunião que aconteceu na sede do PT, em Salvador, nesta terça-feira, 21, a Executiva Estadual aprovou a filiação de prefeitos de algumas cidades da Bahia. Dentre os nomes estão a prefeita de Jaguaquara, Edione, o prefeito de Central, Dr. Iko, e do vice-prefeito de Jeremoabo, Fábio do Santos. Com as novas adesões, o PT Bahia conta agora com 44 prefeitos.



O presidente da sigla na Bahia, Éden Valadares, afirmou que as novas filiações são resultado de muito diálogo e alinhamento com os prefeitos. "Desejamos muito boas-vindas a esses novos companheiros que chegam ao PT para somar na nossa luta por uma sociedade mais igual e justa, ainda mais nesse momento em que podemos ver grandes avanços em nosso estado, com a gestão de Jerônimo Rodrigues, que vem trabalhando muito pelo nosso povo e nosso estado, e da retomada do crescimento do país com o presidente Lula".



O dirigente afirmou ainda que outros gestores têm demonstrado interesse em se filiar ao PT e destacou os critérios estabelecidos pela Direção para as novas adesões. "Estamos aprovando a filiação de prefeitos e prefeitas que apoiaram e votaram em Lula e Jerônimo no primeiro turno das eleições de 2022, daqueles que tenham como propósito apoiar parlamentares do PT e também que tenham o compromisso de dialogar com os diretórios municipais do partido", pontuou.