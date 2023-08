PT já tem lista de pré-candidatos à Prefeitura, diz colunista

Em meio às discussões sobre ter ou não uma candidatura própria do partido para a Prefeitura de Salvador, o PT já tem nomes em uma suposta lista para serem apresentados ao governador Jerônimo Rodrigues, que tomará uma decisão final acerca do processo eleitoral.

Apesar do deputado estadual Robinson Almeida demonstrar interesse em ser o nome da sigla para a disputa, o colunista Ricardo Noblat traz em seu blog no portal Metrópoles a informação de que outros quatro nomes figuram na lista do partido para as eleições de 2024 na capital baiana.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, é o nome favorito dos que defendem uma candidatura própria do PT, seguido pelo deputado Valmir Assunção; a socióloga Vilma Reis, e a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia, Fabya Reis.

Por fora, correm outros nomes na disputa, de partidos da base aliada, com claras e remotas chances de serem candidatos apoiados pelo governador. No PSD, o deputado Antônio Brito já se apresentou como opção, no PSB, o presidente da Conder, Zé Trindade, no PCdoB, a deptuada estadual Olívia Santana, e no MDB, o vice-governador Geraldo Júnior.

O líder do partido no Senado, Jaques Wagner já se mostrou entusiasta a uma eventual candidatura do vice-governador, sendo ou não pelo PT, enquanto o ministro Rui Costa sofre pressão em Brasília e, eventualmente, caso saia do governo, deve ser um nome a ser considerado.