PT, PCdoB e PV se reúnem para organizar eleições municipais

Passado os festejos do Carnaval, a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, se reuniu nesta quarta-feira, 1º, para pensar e organizar eleições de 2024 em Salvador e na Bahia. Na reunião, os presidentes dos três partidos falaram sobre a importância da organização e do fortalecimento das legendas em todos os municípios com olhar especial para as 50 maiores cidades e Salvador e também conversaram sobre a composição do governo, tantos os cargos federais na Bahia como os do estado e a próxima reunião do Conselho Político.

A reunião foi realizada com a presença dos presidentes que formam a Executiva estadual da Federação - Éden Valadares (PT), Davidson Magalhães (PCdoB) e Ivanilson Gomes (PV), mas os diretórios municipais dos três partidos estão em diálogo para realizar um seminário que deve acontecer possivelmente no dia 17 de março. A ideia é que sejam promovidos outros encontros, debates e seminários para traçar um panorama político, econômico e eleitoral da capital baiana e também das cinquenta maiores cidades do estado.

“Nós temos uma responsabilidade enorme por sermos a Federação do Presidente da República e do Governador do Estado. Portanto, na Bahia, queremos reafirmar nosso protagonismo, mas sempre em intenso diálogo e consenso com os demais partidos da base. É essa posição que levaremos para o Conselho Político: de buscarmos a maior unidade possível em todas as cidades, inclusive Salvador”, afirmou Éden Valadares.

Davidson Magalhães destacou a força da Federação e contou que os próximos encontros devem contar com outros partidos de esquerda. “Nossa Federação foi muito bem votada em Salvador e sempre exerceu um papel importante na capital. Por isso estamos fazendo essa primeira reunião, depois virão uma série de seminários e encontros, que devem também envolver outros partidos da Esquerda e da Base”. Já Ivanilson, presidente estadual do PV, falou sobre a “experiência desafiadora”: “A Federação é uma experiência nova, mas como é formada por partidos com grande tradição, também é desafiadora”.