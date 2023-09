PT pretende realizar plenárias em 350 municípios baianos até 29/10

Com o intuito de escolher seus pré-candidatos nos municípios baianos a um ano das eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores (PT) traçou a estratégia de concluir plenárias em mais de 350 municípios do estado até 29 de outubro, incluindo o Processo Extraordinário de Eleições Diretas (PEDEX) em 153 delas. Desde agosto, já foram realizadas plenárias em mais de 60 municípios.



Neste fim de semana, a legenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT) promoverá plenárias em 33 municípios. No sábado, 16, as atividades acontecerão em Boninal, Eunápolis, Iraquara, Ipiaú, Tucano, Macajuba, Botuporã, Piraí do Norte, Rio do Pires, Itacaré, Itapicuru, Lajedinho, Sobradinho, Ibiassucê, Valente, Abaré, Caetité, Dias d'Ávila, Glória e Caturama.

Já no domingo, as atividades acontecerão em Planalto, Iramaia, Apuarema, Cairu, Cansanção, Coribe, Jitaúna, Nova Viçosa, Riachão do Jacuípe, Senhor do Bonfim, Gongogi, Itororó e São Francisco do Conde.

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, afirmou que as plenárias não estão voltadas apenas às disputas nos Executivos Municipais, mas também nos Legislativos. "O primeiro desafio é gente montar boas chapas de vereadores e vereadoras, chapas representativas com a comunidade LGBTQIA+, com agricultores, agricultoras, jovens, negros e negras, enfim, com a diversidade da sociedade baiana representada nas nossas chapas e também com muita força e vitalidade de disputa”, afirmou.