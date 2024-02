"Que se sintam melhor do que em casa", diz Bruno sobre novas escolas | A TARDE

Durante evento da Prefeitura de Salvador, no Nordeste de Amaralina, na manhã desta segunda-feira, 19, Bruno Reis (União Brasil) falou sobre o histórico de entregas de escolas municipais ao longo de seu mandato, que começou em janeiro de 2021.



"Já inauguramos a 21ª nova escola. Temos outras 30 em construção. Queremos que as crianças se sintam melhor nas nossas escolas do que na sua própria casa", afirmou o prefeito em coletiva de imprensa, antes de inaugurar a Escola Municipal Anita Barbuda, no Nordeste de Amaralina, que é a primeira da gestão a contar com piscina semiolímpica.

O prefeito disse ainda que, por se tratarem de 52 novas escolas, sua gestão chegará ao final com a média de mais de uma entrega por mês. "As escolas de alto padrão devem ser um motivador para que a criança venha para a escola e assim possa aprender. Que através da educação possa realizar os seus sonhos", concluiu.