Quem vai anunciar o candidato a prefeito é Jerônimo, justifica Caetano | A TARDE

O secretário estadual Luiz Caetano (PT), responsável pela pasta de Relações Institucionais, justificou nesta segunda-feira, 18, o adiamento do anúncio das candidaturas da base do governo Jerônimo Rodrigues (PT) para os principais municípios baianos nas eleições de 2024.

O anúncio estava previsto para a noite deste domingo, 17, mas foi adiado. De acordo com Caetano, o principal motivo é que deve ser o governador Jerônimo quem deve realizar o lançamento das candidaturas, não apenas de Salvador, mas de outros municípios grandes do estado.

“Quem vai anunciar o candidato a prefeito ou a prefeita em Salvador, até o final do ano, é Jerônimo Rodrigues, nosso maior líder, nosso comandante. Jerônimo, inclusive, não vai só anunciar em Salvador. Vai anunciar de vários outros municípios, onde já tem unidade trabalhada e garantida da base. Nós vamos trabalhar para ter candidatura da nossa base no estado inteiro, onde nós pudermos fazer isso, por ordem do governador Jerônimo Rodrigues. Estamos articulando isso”, afirmou Caetano.

Conforme apuração do portal A TARDE, o governo do estado está se preparando para anunciar na próxima quinta-feira, 21, os candidatos nos principais municípios da Bahia. Ainda faltam algumas conversas bilaterais para aparar arestas e realizar os ajustes nas candidaturas únicas da base.

A tendência, no momento, é que o MDB abra mão de pré-candidaturas em alguns municípios do interior, assim como abandone a base de prefeitos que fazem oposição ao governo Jerônimo, se juntando a candidaturas da federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Em troca, a gestão estadual apoiaria o nome do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) à prefeitura de Salvador.

“Conquista, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro e vários municípios da Bahia serão anunciados pelo governador Jerônimo Rodrigues. Onde houver consenso, nós vamos fazer isso, através do nosso governador”, despistou Caetano, que já foi confirmado como o candidato do grupo em Camaçari.