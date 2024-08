Radiovaldo celebra chegada à Alba: "É um sonho"

Após ser empossado, o parlamentar garantiu que um dos primeiros passos será se reunir com as classes que o apoiou durante o período eleitoral - Foto: Sindipetro

O petroleiro e sindicalista Radiovaldo Costa (PT) assume, nesta sexta-feira, 26, a cadeira como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia. Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, o petista revelou estar vivendo um sonho e celebrou a oportunidade de representar o povo baiano.

“Eu recebi com muita alegria, porque é um sonho, a gente lutou muito para buscar uma vaga como essa, batemos na trave, tivemos uma votação muito expressiva, mas uma votação que infelizmente não foi suficiente para que chegássemos lá”, disse.

Radiovaldo recordou que já chegou perto de algumas oportunidades, como em 2018, e destacou que a persistência foi fundamental para ele chegar na Casa.

“Eu entendo isso como um coroamento de todo um trabalho de anos e anos, não só meu, mas de muita gente que me apoiou, que sempre acreditou, que me ajudou, que me motivou”, celebrou.

Após ser empossado, o parlamentar garantiu que um dos primeiros passos será se reunir com as classes que o apoiou durante o período eleitoral. “Uma reunião com esses apoiadores e os segmentos, inclusive, porque eu fui apoiado por vários segmentos, sindicatos, entidades da capital do interior”, explicou.

Rosivaldo chega à Alba após a ex-titular da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM), Elisangela Araújo (PT), assumir o posto de deputada federal no lugar de Zé Neto (PT), que pediu licença de 120 para se dedicar à campanha para prefeito de Feira de Santana.

Ainda na articulação política, Neusa Cadore (PT) foi nomeada por Jeronimo Rodrigues (PT) como nova secretária da SPM.