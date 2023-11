Radiovaldo será oficializado pré-candidato a prefeito de Alagoinhas | A TARDE

Em sua Plenária Municipal em Alagoinhas, na Câmara Municipal, às 9h desta sexta-feira, 27, o Partido dos Trabalhadores (PT) irá referendar Radiovaldo Costa como pré-candidato a prefeito em 2024.

A escolha do nome de Radiovaldo Costa pelo diretório do PT Municipal já havia sido decidida desde maio deste ano, de forma consensual dentro do partido. A oficialização é um passo crucial na busca por consolidar alianças políticas no município.

O evento representa a oportunidade de ratificar essa escolha, além de demonstrar a força representada na pré-candidatura de Radiovaldo, que deverá reunir diversas lideranças municipais, regionais e estaduais, em conformidade com as deliberações estatutárias do partido.

Também será delineada a construção de um programa de governo, bem como o leque de alianças para o processo eleitoral de 2024.