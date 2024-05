Reconstrução de escola em Cajazeiras VIII terá investimento de R$10 mi | A TARDE

A Prefeitura de Salvador iniciou nesta terça-feira, 7, a reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael de Oliveira, em Cajazeiras VIII. A ordem de serviço para início imediato das intervenções, que terão investimento de R$10,5 milhões, foi assinada pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, em ato com a participação de autoridades e comunidade escolar.

A nova unidade escolar terá 10 salas de aula climatizadas e com renovação de ar para atender 250 alunos por turno. Com 2,1 mil metros quadrados de área construída, o projeto oferece parque infantil, brinquedoteca, acessibilidade total, solário, refeitório, lavanderia, depósito, sistema de captação de energia solar e guarita coberta com sanitário, subestação, miniquadra e sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

O prefeito Bruno Reis voltou a afirmar que serão 52 novas escolas entregues pela gestão municipal desde 2021 - do total, 26 já foram inauguradas. Ele salientou que, neste momento, são mais de R$450 milhões aplicados em obras da Educação municipal e ressaltou que o orçamento deste ano para a área, de R$2,7 bilhões, é o maior da história da Prefeitura. Ele também destacou a qualidade das novas escolas entregues pela Prefeitura, como o Cmei Rafael de Oliveira.

“Essa escola sai de 4 para 10 salas de aulas, todas climatizadas, um prédio com uma unidade de ensino de alto padrão que não deixa a desejar a nenhuma escola particular. Esse tem sido o nosso foco, a nossa estratégia. Por que isso, prefeito? Porque a criança precisa ter alegria, felicidade de vir para a escola”, disse.



Bruno afirmou ainda que a Prefeitura prepara novidades para a área da educação. Um dos ‘spoilers’ passados pelo prefeito é que a gestão municipal vai oferecer a merenda da rede municipal para as creches e escolas comunitárias.

Ele também comemorou o sucesso da recomposição do aprendizado que tem sido ofertada aos sábados. “Tem sido um verdadeiro sucesso, com mais de 80% de frequência. E a presença aos sábados estimula a aumentar a frequência durante a semana, para a gente recuperar o déficit deixado pela pandemia. Se tem uma área que a pandemia deixou diversas consequências, talvez com a gravidade maior, foi a educação”, pontuou.

Infraestrutura

O secretário Thiago Dantas afirmou que o novo Cmei segue o alto padrão que tem sido implantado em Salvador e ressaltou o compromisso da gestão municipal com a Educação, em especial com a ampliação das vagas de tempo integral.

“Esse Cmei que tem aqui em Cajazeiras vem para materializar esse compromisso, trazendo mais um equipamento de ponta para fortalecer ainda mais a educação infantil”, acrescentou.

Ele ressaltou que, mesmo com as fortes chuvas de abril, as intervenções na Educação continuam, com 26 novas unidades de ensino em obras.

“Esse ano a gente teve um abril super chuvoso, mas tivemos muito menos intercorrências do que no ano passado. O plano de investimento está acontecendo, o cronograma está sendo cumprido, e isso vai impactar a realidade da rede, com uma infraestrutura excelente, para melhorar ainda mais essa qualidade de ensino”, frisou.

