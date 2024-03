Reeleição deve chegar ao fim a partir de 2030, diz Wagner | A TARDE

Em entrevista coletiva durante a inauguração do Hospital Ortopédico do Estado, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 4, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), falou sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 12/2022, que trata sobre o fim da reeleição no Brasil.



"Eu diria que é quase unanimidade. Acho que é um reconhecimento geral de que a reeleição não foi um bom instituto para a política brasileira. Evidentemente que tem que se ver como é que você introduz o fim da reeleição, para não ofender direitos ou expectativa de direitos", disse Wagner, que projeta 2030 como o primeiro ano sem reeleição. Os mandatos teriam duração de cinco anos.

Wagner falou também sobre a proposta de colocar as eleições municipais e gerais na mesma data. "Eu acho que não dá para ter eleição de dois em dois anos. Você teria cinco anos, eu diria assim, sem a disputa política, o que possibilita que a gestão seja cuidada nesse período. Essa é a tendência que está dominando e não vejo ninguém contra", afirmou o senador petista.