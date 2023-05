Ricardo Maia defende aliança entre governo federal e centro

O MDB realiza em Salvador o primeiro encontro Bandeiras e Caminhos para discutir políticas públicas e trazer novas lideranças para se engajarem ao partido. Diversas lideranças do partido participam do evento, dentre elas o Deputado Federal Ricardo Maia, que fez uma avaliação do início difícil do governo Lula com o Congresso

"O governo federal já esperava não ter uma maioria da base aliada de esquerda e uma aliança com o centro, através dos ministérios, conseguimos fazer um arco maior de aliança. O deputado tem direito a uma porcentagem do orçamento anual através de emendas que vão para suas bases aliadas. Então, a discussão sobre as emendas impositivas foram equacionadas. Agora, há discussões sobre o arcabouço, assim como, as CPI´s e as CPMI´s.", disse.

O governo federal tem tentado firmar compromissos de campanha, mas tem esbarrado na falta de base no Congresso para aprovar medidas. Derrotas em votações na Câmara e a abertura de comissões parlamentares de inquérito (CPIs) revelam que o governo não tem conseguido manter fiel e nem ampliar a coalizão formada a partir dos partidos que o apoiaram no segundo turno das eleições de 2022. P