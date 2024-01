Roberto Carlos anuncia pré-candidatura à prefeitura de Juazeiro | A TARDE

O deputado estadual Roberto Carlos (PV) anunciou nesta quarta-feira, 27, a sua pré-candidatura à prefeitura de Juazeiro, norte da Bahia. Durante o anúncio, o parlamentar prometeu colocar a cidade na “primeira divisão da política nacional e estadual”. A novidade foi anunciada nas redes sociais do deputado.

“Com muita emoção, anunciei oficialmente minha pré-candidatura a prefeito de nossa cidade, um compromisso que carrega consigo a determinação de posicionar Juazeiro na “Primeira Divisão” da política estadual e nacional”’, escreveu na legenda do post.

Durante entrevista à uma rádio local do município, Roberto Carlos (PV) revelou que o lançamento da sua pré-candidatura foi motivada após conversas com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na oportunidade, o deputado estadual ainda contou que algumas obras que estão sendo realizadas na cidade são frutos das suas articulações junto ao governo federal.

“Rui Costa me chamou no dia 14 de fevereiro de 2023, na primeira vinda de Lula a Santo Amaro, ele me falou: “Roberto pegue as coisas maiores de Juazeiro e leve para você falar com Lula”. Eu peguei o projeto da Travessia Urbana, a segunda etapa do projeto Salitre e a BR-122, que corta Juazeiro - Salitre. [...]”, iniciou.

E acrescentou falando sobre ajuda do ex-governador da Bahia para que o parlamentar apresentasse o nome para governar a cidade. “Eu vou marcar uma reunião com você em Brasília, e marcou no dia 15 de março para que pudesse conversar comigo. Lá, ele me motivou, me incentivou e disse para eu sair candidato a prefeito de Juazeiro”.

Em Juazeiro, contudo, a busca pela unidade da base ainda não está consolidada. O município conta com três pré-candidatos da base governista, que fazem parte da federação PT-PCdoB e PV, são eles: o ex-prefeito Isaac Carvalho (PT) e o deputado estadual Zó (PCdoB).



Além da prefeitura, Roberto Carlos ainda coloca o seu nome no pleito para concorrer a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que foi aberta após a aposentadoria do conselheiro Fernando Vitta, no último dia 21 deste mês.