Robinson rebate ACM Neto sobre ICMS: "especialista em subir impostos" | A TARDE

Pré-candidato à Prefeitura de Salvador, deputado estadual Robinson Almeida (PT), rebateu as críticas do ex-prefeito ACM Neto sobre o reajuste de 1,5% do Impostos sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) pelo governo do estado. O petista alega que durante os oito anos de gestão, o ex-mandatário tornou "o IPTU da capital mais caro do Brasil".

"É muita cara de pau dele querer tratar desse assunto. Quando esteve prefeito, ele dobrou o percentual do valor cobrado no IPTU. Houveram casos, que estão na justiça, de reajuste de 2.000%. O ex-prefeito fez Salvador perder competitividade, deixar de atrair investimentos, perder posição de destaque no Nordeste para Fortaleza e Recife e consolidou Salvador como a capital nacional do desemprego", afirmou.

Robinson ainda culpou ACM Neto pela crise dos transportes públicos na cidade. De acordo com o parlamentar, o ex-prefeito também foi responsável por promover o aumento do valor de serviços essenciais, bem como taxa de lixo e o ITV.

"Ele também impôs a outorga onerosa, que quebrou o sistema público de transporte na capital, aumentou absurdamente a taxa de lixo, o ITIV e outros impostos municipais como o ISS. Com sua política tributária, muitas empresas deixaram nossa cidade, outras nem pra cá quiseram vir", enfatizou Robinson Almeida.

O petista ainda estendeu as críticas ao atual gestor de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), que segundo o deputado estadual, seguiu os moldes do antecessor e viabilizou o reajuste de 200% na taxa de lixo, além de 15,6% no IPTU.

"Seria bom ele [ACM Neto] aconselhar seu aliado [Bruno Reis], que segue sua cartilha, e nos últimos 3 anos já concedeu um reajuste de 15,6% no IPTU, uma média de 5,2% por ano. Reajustou também em 200% a taxa de lixo. Apenas em 2021, Salvador arrecadou com o IPTU mais de R$ 824 milhões, tornando-se o município do Norte-Nordeste que mais arrecadou com este imposto", disse.

"Em 2023, a prefeitura arrecadou R$ 949,7 milhões e para 2024 já projeta faturar, apenas com o IPTU, R$ 1,3 bilhão. Salvador, com esse grupo político, ficou uma cidade cara, pouco atrativa para investimentos e essa realidade, apesar de tentarem, não tem como esconder", concluiu Robinson.