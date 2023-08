Rogéria Santos avalia chances do Republicanos integrar base de Lula

Apesar dos recentes rumores em torno das chances de o Republicanos e outros partidos de centro aderirem à base do presidente Lula (PT) no Congresso Nacional, a deputada federal Rogéria Santos (Republicanos) avaliou as chances de seu partido apoiar o governo petista.

"Eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso. Deveria ser feita essa pergunta ao nosso presidente estadual. Porém, como eu sou também no centro neunfráutico da política em Brasília, eu digo que a palavra do Republicanos, na pessoa do nosso presidente nacional, deputado federal, Marcos Pereira, é de que o Republicanos é independente e que não tem nenhuma conversa para base do governo", afirmou Rogéria, durante evento da Prefeitura de Salvador de lançamento da Arena da Capoeira, nesta sexta-feira , 4.

A parlamentar comentou ainda se acha que uma eventual aliança com o governo Lula poderia interferir nas relações do partido na Bahia.

"Isso nem é ventilado pela diretoria nacional do partido. Então, quem sou eu pra ventilar aqui na Bahia? E todas as últimas reuniões que nós tivemos da bancada do Republicanos, é sempre muito coesa essa posição de independência e de não participação do governo", pontuou a deputada.