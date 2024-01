Roma diz que PL visa maior número de candidaturas nas eleições 2024 | A TARDE

Com mais de 150 diretórios municipais já organizados, o PL pretende acelerar a quantidade de representações oficiais da sigla quer se expandir pela Bahia. O presidente João Roma acredita no crescimento do partido no estado.

“As construções já estão avançadas, com candidaturas próprias nas cidades-polo da Bahia, como Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Luís Eduardo Magalhães e Lauro de Freitas. Queremos o PL cabeça de chapa em outros cidades", disse.

Roma reforçou a vinda do ex-presidente Bolsonaro à Bahia para reforça o direcionamento das cidades do interior baiano.

"Vai ser a nossa partida nesse ano eleitoral com vontade e disposição de transformar a realidade da Bahia. O potencial do PL é grande deixa os adversários incomodados", finalizou.