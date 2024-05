Ronaldo Carletto sai em defesa de prefeita após ataques misóginos | A TARDE

Presidente do Avante na Bahia, o ex-deputado federal Ronaldo Carletto saiu em defesa da prefeita de Aporá, Carine Ataíde (Avante), que foi vítima de insinuações de um vereador da cidade.

A Polícia Civil, inclusive, investiga a denúncia feita pela prefeita após o vereador Denilson Macedo (PP), insinuar que ela precisaria de um teste de DNA para descobrir quem é o pai de um possível filho, durante sessão da Câmara de Vereadores do município. O caso viralizou nas redes sociais.

"[...] Pessoal com uma caçamba cheia de areia, duas, três ou quatro... tijolos, blocos, cama e tal, já que é melhor do que dormir na casa do povo porque, daqui a pouco, vai ter que fazer DNA, porque ninguém vai saber de quem é o pai, né? Muito difícil esse negócio", disse o vereador.



"É com profunda indignação que venho a público expressar minha solidariedade à prefeita de Aporá, Carine Ataíde diante das insinuações misóginas feitas por um vereador local, que colocaram em dúvida a integridade e dignidade da prefeita. Essas ações são inaceitáveis e merecem o mais veemente repúdio. O respeito e a igualdade são pilares fundamentais da nossa sociedade, e qualquer tentativa de desmerecer ou atacar uma pessoa com base em preconceitos de gênero é um ataque não apenas a ela, mas a todos nós que acreditamos em uma convivência justa e respeitosa", disse o dirigente partidário.



"A prefeita Carine tem desempenhado o papel com competência e dedicação, e merece ser julgada por pelas ações e resultados, não por insinuações infundadas e preconceituosas. É imprescindível que as lideranças políticas e a sociedade como um todo posicionem-se contra atitudes discriminatórias, promovendo um ambiente de respeito e igualdade para todos. Expresso minha total solidariedade à prefeita Carine e reforço meu compromisso com a luta contra o machismo e a discriminação em todas as suas formas", pontuou Carletto.

Carine de Ataíde viralizou nas redes sociais em março após dar início ao projeto "Dormindo na Casa do Povo”, onde ela ia até a casa dos moradores da cidade para dormir, sem aviso prévio. De acordo com a gestora, essa seria uma forma de entender as necessidades da população.



