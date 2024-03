Ronaldo Mansur é o novo presidente da federação PSOL-Rede na Bahia | A TARDE

A federação PSOL-Rede tem um novo presidente na Bahia. Pelos próximos três anos, a federação será conduzida por Ronaldo Mansur, presidente estadual do PSOL e candidato a vice-governador em 2014 e 2022. O nome de Ronaldo Mansur foi oficializado e já consta no registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Da mesma tendência do deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, Ronaldo tem uma longa trajetória política como militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e dirigente nacional do PSOL. Ele substitui Elze Facchinetti, ex-presidente do PSOL na Bahia que estava à frente da federação.

O nome do candidato a vice no último pleito teve o apoio da coalizão formada por importantes nomes da legenda, como o deputado estadual Hilton Coelho, Jhonatas Monteiro, vereador mais votado em Feira de Santana na última eleição, da vereadora de Salvador Cleide Coutinho, da candidata do PSOL ao Senado em 2022, Tâmara Azevedo, de Hamilton Assis, Fábio Nogueira, Marcos Mendes e dos movimentos Juventude do Afronte, Fogo no Pavio, Pajeú e Rua.

"Temos o desafio de apresentar o nosso programa, as ideias que formam o nosso partido, para conseguir um resultado inédito nesta eleição que se aproxima. O PSOL vem se fortalecendo nos últimos anos e tenho certeza que com a unidade e com o trabalho sério, sairemos ainda maior deste processo", destacou Ronaldo.