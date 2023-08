Rosemberg nega que divergência atrase votação na Alba

Após o envio para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) do Projeto de Lei (PL) do Governo do Estado sobre o pagamento dos precatórios dos professores, o líder do governo na Casa, Rosemberg Pinto (PT), justificou o fato de a matéria não ter sido votada no plenário nesta quarta-feira, 16.

"O projeto chegou aqui com um prazo regimental de dez dias para ser votado. Para votar com antecedência, teria que ser com urgência. Espero fazer isso na próxima sessão", afirmou Rosemberg em coletiva de imprensa, durante a sessão.

Um item do PL, em especial, desagradou os professores, que pretendem paralisar as atividades até a votação da matéria na Alba, na terça-feira da semana que vem, dia 22.

"Acho ruim a decisão da categoria de paralisar até que seja votado o projeto. Perde qualquer possibilidade de agilização, porque fica algo tensionado que sai dos limites daqui da casa legislativa para o Poder Executivo, porque é um movimento contra o Poder Executivo", afirmou o líder do governo na Alba, que nega divergência com a oposição. "Foram limitações regimentais", justificou.