Rui confirma cadastro de extensão do metrô até o Campo Grande no PAC | A TARDE

Em visita a Salvador para participar da inauguração da Estação de Metrô Águas Claras, o ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues inscreveu o projeto de extensão do metrô no Novo PAC, programa de aceleração de obras do governo federal. Com a ampliação, o equipamento de transporte deve ir da Lapa até o Campo Grande.

Segundo Rui, com a inauguração de mais uma estação do metrô, o governo coloca a capital e a cidade de Lauro de Freitas e toda a Região Metropolitana com as melhores condições do país em mobilidade urbana.

“Ficamos muito felizes, hoje completamos 38 km. O governador lançará a obra do VLT, que inclui inclusive a ligação dessa estação que nós estamos ao Subúrbio. E, portanto, o VLT chegará aqui também. Aqui também terá uma estação do VLT. E além disso, o governador Jerônimo cadastrou no PAC extensão do metrô até o Campo Grande. Em janeiro nós divulgaremos o resultado do PAC", disse Rui.

"Então, acho que essa obra tem todas as condições de ser incluída, o que ampliaria e melhoraria muito a demanda e a oferta de serviço do metrô, já que muitas pessoas utilizam o metrô, mas o desejo é que a gente chegue na Graça, elas querem ir para a Vitória, para o Canela, para o Garcia. Muitas vezes saltam na Lapa, tem que pegar outro ônibus ou ir andando. E agora não, elas poderão saltar no Campo Grande e estar mais perto do seu destino final, o que encurta o tempo gasto de viagem e melhora o conforto. A gente vai colocando a Bahia em um dos primeiros lugares no que trata de mobilidade urbana, transporte moderno e descarbonização do sistema de transporte", pontuou o ministro.