Rui Costa confirma presença em posse de Quinho na UPB

Durante cerimônia no Palácio do Planalto para o lançamento da Plataforma Mãos à Obra, que irá mapear o conjunto de obras paralisadas no Brasil, o prefeito Quinho (PSD), de Belo Campo, esteve com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que confirmou presença na posse da diretoria executiva e conselho fiscal da União dos Municípios da Bahia (UPB), nesta segunda-feira, 13. Quinho que assume a presidência da entidade para o próximo biênio participou com prefeitos de todo o país do evento que lançou a plataforma e contou com o anúncio feito pelo presidente Lula do aumento de 39% no repasse para a merenda escolar.

“O presidente Lula deu excelentes notícias para os municípios hoje, que terão efeito na geração de emprego, na melhoria da segurança alimentar das nossas crianças e no desenvolvimento local. Temos muito a comemorar e na segunda-feira faremos isso na Bahia com a presença do nosso ministro, o ex-governador Rui Costa, grande amigo que confirmou presença e prestigiará a posse da nossa diretoria. É um momento ímpar e precisamos estar juntos para celebrar essa retomada do Brasil”, afirmou Quinho.

O gestor esteve na cerimônia ao lado da prefeita de Banzaê, Jailma Dantas (PT), que assumirá o cargo de conselheira fiscal da UPB, e com o prefeito de Santana, Marcão Cardoso, que é atual diretor da entidade municipalista. A posse da UPB já tem confirmada a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que estará acompanhado de todo secretariado estadual, além do senador Otto Alencar (PSD). Membros do poder judiciário também são aguardados no evento.