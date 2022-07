Rui Costa inaugura nova ponte em Jequié nesta sexta-feira

Está agendada para esta sexta-feira, 15, às 9h, a inauguração da nova ponte do Rio de Contas em Jequié, cidade do sudoeste baiano. Além da entrega dessa obra, o governador Rui Costa (PT) vai realizar a entrega das obras da principal via de acesso ao município, a Avenida Tote Lomanto, que recebeu um novo entroncamento com a Rodovia Federal BR-116. A gestão estadual informou que as duas obras custaram R$ 31 milhões.

A nova ponte, foi construída ao lado da Ponte Teodoro Sampaio. As vias servirão para ligar o Centro jequieense com o bairro Mandacaru e tem uma extensão de 160 metros. Dessa forma, a ligação entre esses dois pontos da cidade tem a sua capacidade duplicada.

Na Rua Presidente Dutra (sentido Centro da cidade) e a Avenida Otávio Mangabeira (sentido BR-116) foram realizadas obras de implantação/requalificação. Essas duas vias estão conectadas com as pontes que foi duplicada.