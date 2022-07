Rui diz que transporte público da capital foi quebrado pela Prefeitura

Na edição da sua live semana nas redes sociais nesta terça-feira, 12, o governador Rui Costa foi categórico em negar quando foi perguntando se vai assumir o transporte público em Salvador. De acordo com o petista, o sistema de ônibus da capital baiana foi quebrado pelas gestões anterior e atual e que tenta implementar um projeto piloto para tentar atenuar a situação.

“O sistema de ônibus foi quebrado por uma gestão que, na minha opinião, visou mais a arrecadação do município do que o benefício da população. Tem uma péssima qualidade e tudo fruto de uma visão que quis arrancar o máximo de dinheiro das empresas para a Prefeitura. Cobrando, inclusive concessão, cobrando ISS e isso quebrou as empresas além de ter um volume de linhas absolutamente ineficientes e deficitárias e, por isso, gera esse rombo e essa má qualidade no serviço”, criticou.

O governado confirmou que os ônibus elétricos comprados pela gestão estadual para ligar alguns pontos da região metropolitana começam a rodar neste mês. De acordo com Rui, se der certo a circulação desses veículos no atendimento a população, após três meses, novos ônibus serão comprados. A ideia, segundo ele, é estipular um padrão de qualidade para atender quem precisa circular de transporte público na Região Metropolitana de Salvador.

“O que nós estamos fazendo agora é executar um projeto piloto. Eu comprei 20 ônibus elétricos e já concluímos a licitação para operar esses ônibus por três meses para ver se funciona e, se funcionar bem, vamos comprar mais ônibus para colocar na região metropolitana. Inicialmente atenderemos duas linhas, que sai da orla de Lauro de Freitas e vai terminar em Salvador e a outra que sai de Simões Filho segue até a Estação Pirajá”, prometeu o titular do Executivo baiano.