“Rui e Jerônimo são grandes renovações da política baiana”, diz Éden | A TARDE

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, comentou na tarde desta quinta-feira, 14, o processo de renovação que o partido tem vivido na Bahia. Segundo ele, diferente do que dizem os opositores, a legenda tem um processo de renovação constante e esse seria um dos motivos da sequência de vitórias petistas nos estado.

“Rui Costa e Jerônimo Rodrigues são as grandes renovações da política baiana. Quem tem renovado somos nós. Acho inclusive que a vitória que a gente teve na eleição passada passou por isso, da tentativa do ex-prefeito ACM Neto de se apresentar como o novo”, analisou Éden, em entrevista concedida no evento de comemoração dos 44 anos do PT.

Na avaliação de Éden, o PT acertou ao não apresentar o senador Jaques Wagner (PT) como candidato a governador em 2022, escolhendo justamente um candidato novo, que nunca havia disputado um cargo eletivo, que era o então secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues (PT).

“Se a gente apresentasse, por exemplo, Wagner como candidato, alguém que já tinha sido governador, talvez pesasse sobre nós essa coisa de não conseguiu renovar. Mas nós renovamos, apresentamos alguém que não foi candidato nem a vereador, nem a deputado, que é o atual governador Jerônimo. Alguém que nunca tinha sido testado nas urnas. Se isso não significar renovação, não sei mais o que é renovação”, afirmou Éden.

“Nossa turma ficou até com medo, achou que foi renovação demais, que tinha alguém novo demais. Mas se mostrou acertada essa renovação, um quadro novo, que tem muita identidade com o povo da Bahia, teve muita identidade na eleição, ainda tem como governador, e saiu vitorioso nas eleições”, acrescentou o presidente do PT-BA.

Apesar de ver uma grande renovação do partido em seus quadros do Poder Executivo e mesmo na direção partidária, Éden ponderou que o mesmo não ocorre da mesma forma nas bancadas da legenda na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Na direção, já aconteceu. Se você pegar aqui os dirigentes do PT que me acompanham na Executiva, é todo mundo da minha geração, 40, 41, 30 e poucos anos. Nos governos, com Wagner, com Rui e com Jerônimo, a gente vem renovando. Talvez a gente precise renovar mais nas bancadas estadual e federal. Mas aí, nas eleições que vêm, uma geração inteira está chegando e vai disputar as eleições. Nós vamos para as urnas, como diz Wagner. Essa geração vai para a urna e acho que a gente vai ter uma cara mais renovada nas bancadas”, disse Éden.

A sinalização de Éden por renovação nas bancadas estadual e federal do PT corrobora com a informação obtida pelo portal A TARDE em agosto de 2023, de que Jaques Wagner estaria incentivando petistas próximos a ele a lançarem candidaturas ao legislativo. Lucas Reis (PT), assessor do senador, estaria praticamente certo como candidato à Camara dos Deputados em 2026; enquanto o chefe de gabinete de Jerônimo, Adolpho Loyola (PT), está sendo incentivado a buscar uma cadeira na Alba.